В Мексике начал извергаться вулкан Попокатепетль
В Мексике готовят к эвакуации ближайшие к вулкану посёлки. Там начал извержение Попокатепетль. Столбы дыма выбрасывает на сотни метров. В окрестностях наблюдается пеплопад. Очевидцы публикуют в сети впечатляюще видео
. Автору этого ролика
удалось снять начало извержения. Пепла ещё не так много. Но он сразу же начал опускаться на склоны вулкана и оседать на расстоянии до нескольких километров. Как сообщается
, если активность вулкана не пойдёт на спад, то местным властям придётся начать эвакуацию.Видео: YouTube / Juan TapiaВидео: YouTube / webcamsdemexico
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