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В Мексике начал извергаться вулкан Попокатепетль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:49
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В Мексике готовят к эвакуации ближайшие к вулкану посёлки. Там начал извержение Попокатепетль. Столбы дыма выбрасывает на сотни метров. В окрестностях наблюдается пеплопад. Очевидцы публикуют в сети впечатляюще видео. Автору этого ролика удалось снять начало извержения. Пепла ещё не так много. Но он сразу же начал опускаться на склоны вулкана и оседать на расстоянии до нескольких километров. Как сообщается, если активность вулкана не пойдёт на спад, то местным властям придётся начать эвакуацию.
Видео: YouTube / Juan Tapia

Видео: YouTube / webcamsdemexico


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