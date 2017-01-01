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Разбитая дорога в селе Баскаково Смоленской области

Автор:
SNS2611
Дата публикации:
18:10
  • 29
  • 1

Разбитая дорога в селе Баскаково Смоленской области.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • SNS2611
    18:42
    Лесовозы завода "Эггер" раздавили весь асфальт . С каждым днём ситуация всё хуже и хуже
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