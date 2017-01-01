Коммунальные службы устраняют подтопление дороги в Чертаново на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:57
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- 34
Аварийные бригады "Мосводостока" устраняют последствия затопления участка дороги на Битцевской аллее в районе Чертаново. В связи с обильным таянием снега талая вода из лесопарковой зоны устремилась вниз по склонам и затопила проезжую часть. С помощью наносной установки и рукавной линии вода откачивается и перебрасывается через проезжую часть в открытую часть коллектора.
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