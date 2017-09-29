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Обсерватория в ЦПКиО им. Горького готовится к открытию в День Космонавтики

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:49
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Обсерватория в ЦПКиО им. Горького откроется торжественно 12 апреля в День Космонавтики.

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