Обсерватория в ЦПКиО им. Горького готовится к открытию в День Космонавтики

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:49

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Обсерватория в ЦПКиО им. Горького откроется торжественно 12 апреля в День Космонавтики.