Обсерватория в ЦПКиО им. Горького готовится к открытию в День Космонавтики
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:49
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- 14
Обсерватория в ЦПКиО им. Горького откроется торжественно 12 апреля в День Космонавтики.
- 14
Обсерватория в ЦПКиО им. Горького откроется торжественно 12 апреля в День Космонавтики.
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