Ветреный день в столице 11 апреля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:51

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В столице наблюдаются сильные порывы ветры, на Москва-реке видны небольшие волны. Солнце светит ярко, но из-за холодно ветра на улице не комфортно.