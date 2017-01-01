Ветреный день в столице 11 апреля
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:51
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- 14
В столице наблюдаются сильные порывы ветры, на Москва-реке видны небольшие волны. Солнце светит ярко, но из-за холодно ветра на улице не комфортно.
- 14
В столице наблюдаются сильные порывы ветры, на Москва-реке видны небольшие волны. Солнце светит ярко, но из-за холодно ветра на улице не комфортно.
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