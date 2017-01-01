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Ветреный день в столице 11 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
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В столице наблюдаются сильные порывы ветры, на Москва-реке видны небольшие волны. Солнце светит ярко, но из-за холодно ветра на улице не комфортно.

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