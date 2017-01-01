Расписание поездов до станций «Речной вокзал» и «Ховрино» появилось на Каховской линии Московского метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 17:44
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Расписание поездов до станций «Речной вокзал» и «Ховрино» появилось на «Каширской »Каховской линии Московского метро. Пассажиры могут спокойно ознакомиться с графиком на платформе, если они едут с Каховской на Замоскворецкую линию. В графе указано время отправления поездов на соседнюю линию в рабочий и выходной, по чётным и нечётным дням.
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