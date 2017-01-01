ДТП с участием длинномера заблокировало движение транспорта в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:09

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11 апреля во второй половине дня в центре Москвы произошло ДТП с участием фуры, в результате которого было существенно осложнено движение транспорта. На Валовой улице в районе разворота над Добрынинским тоннелем столкнулись седельный тягач "Маз" с полуприцепом и а/м "Вольво ХС60". Водитель фуры двигался на разворот, чтобы вернутся на внешнюю сторону Садового кольца. В районе дома №35/70 он стал совершать поворот, однако из-за своих габаритов не смог остаться в пределах своей полосы и при маневре задел а/м "Вольво ХС60", который двигался в соседнем ряду справа. Автомобили столкнулись по касательной, остановившись в самом узком месте, чем спровоцировали моментальную пробку. Десятки автомобилей, включая общественный транспорт встали в длинную пробку, которая растянулась по внутренней стороне Садового кольца на несколько десятков метров. Многие водители, действуя в условиях крайней необходимости, заклеивали свои гос.номера и объезжали место ДТП с частичным заездом на тротуар. Особо отчаянные совершали разворот через полосу встречного движения на примыкающей Серпуховской площади. Участники ДТП в настоящее время ожидают прибытия сотрудников ГИБДД для оформления происшествия.