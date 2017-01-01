12 апреля в Москве на ВДНХ откроется отреставрированный павильон «Космос»
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:15
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12 апреля в России празднуется День космонавтики. По этому случаю в столице, на ВДНХ, состоится торжественное открытие павильона № 34 «Космос». Для торжественного открытия павильона приедет Президент России Владимир Путин.
Ежедневно экспозицию смогут посещать 20 000 человек. На площади более 15 000 кв. м можно будет увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве. еставрация павильона «Космос» на территории ВДНХ официально завершилась 20 марта. Павильон будет круглый год использоваться для музейно-выставочной работы. На павильоне восстановили звезду, ранее венчавшую Троицкую башню Московского Кремля.
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