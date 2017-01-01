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На реке в Тихвине началось весеннее половодье

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:05
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После снежной зимы и запоздалой весны на реке Тихвинка в районе Тихвина раннее (дней на 10) половодье. Поскольку ночью еще минусовая температура и нет дождей, то возможно это половодье пройдет не так интенсивно, как например катастрофическое https://www.mreporter.ru/reports/128218 в 2013 году. Есть и второе отличие - в 2013 году минимум на сутки опоздали со взрывом образовавшегося на реке Сясь ледяного затора. Возможно помогло и наличие ледоломов на введенном летом 2013 года моста-плотины - что задержало движение части льда выше него. Лед ниже плотины конечно поплывет через несколько часов - но его притормозит железобетонный мост. По моему прогнозу к утру вода поднимется еще на метр, может и к южной стене монастыря подойдет. Но пик 2013 года все равно не будет достигнут. Микрорайонам города, построенным заведомо выше - половодье не угрожает. Завтра вечером можно будет уточнить прогноз развития половодья.

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