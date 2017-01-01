В центре рабочего поселка Тучково в Подмосковье горит свалка
- Автор:
- FourStakeS
- Дата публикации:
- 21:05
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- 28
Поселок задыхается от дыма с горящей свалки в центре Тучково в Московской области.
- 28
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44
12:54 | Аноним
9
22:11 | Andrewbik
Поселок задыхается от дыма с горящей свалки в центре Тучково в Московской области.
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