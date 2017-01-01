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В центре рабочего поселка Тучково в Подмосковье горит свалка

Автор:
FourStakeS
Дата публикации:
21:05
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Поселок задыхается от дыма с горящей свалки в центре Тучково в Московской области.

  • 28
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