Станцию метро "ВДНХ" и вход на выставку свяжет пешеходный маршрут
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 11.04 23:38
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После завершения работ начнется благоустройство площади перед главным входом ВДНХ и прилегающих к ней территорий: здесь поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья.
Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее за счет оптимизации ширины полос движения. Для удобства пешеходов в проездах сделают новые переходы и островки безопасности, а для автомобилистов, общественного транспорта и туристических автобусов оборудуют плоскостные парковки.
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