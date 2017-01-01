Станцию метро "ВДНХ" и вход на выставку свяжет пешеходный маршрут

Автор: Uwis Дата публикации: 11.04 23:38

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205587

На площади перед главным входом ВДНХ, а также на четырех прилегающих улицах: Останкинском, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах — ведется инженерная подготовка территорий. Эти территории связывают ВДНХ со знаковыми объектами столицы – Музеем космонавтики, скульптурой Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", гостиницей "Космос".После завершения работ начнется благоустройство площади перед главным входом ВДНХ и прилегающих к ней территорий: здесь поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья.Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее за счет оптимизации ширины полос движения. Для удобства пешеходов в проездах сделают новые переходы и островки безопасности, а для автомобилистов, общественного транспорта и туристических автобусов оборудуют плоскостные парковки.