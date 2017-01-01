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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
11.04 23:55
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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. Загорелась квартира в жилом доме по адресу: ул. Марьинский Парк, д. 17, к. 1. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили в ходе разведки, что происходит возгорание на кухне в одной из квартир на третьем этаже. Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину, пострадавшего госпитализировали в больницу. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

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