Ледоход на реке Большой Авраль повредил пешеходный мост в посёлке Труженик в пригороде Димитровграда Ульяновской области

Автор: andar4ik Дата публикации: 01:48

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Ледоход на реке Большой Авраль кроме зрелища, принёс повреждение моста для пешеходов. Уровень воды превысил норму для паводка в этих местах на 1,5 метра. Теперь жильцам посёлка и их гостям придётся добираться до жилых домов в объезд, делая крюк в более чем 11 километров.