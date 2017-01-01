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Ледоход на реке Большой Авраль повредил пешеходный мост в посёлке Труженик в пригороде Димитровграда Ульяновской области

Автор:
andar4ik
Дата публикации:
01:48
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Ледоход на реке Большой Авраль кроме зрелища, принёс повреждение моста для пешеходов. Уровень воды превысил норму для паводка в этих местах на 1,5 метра. Теперь жильцам посёлка и их гостям придётся добираться до жилых домов в объезд, делая крюк в более чем 11 километров.

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