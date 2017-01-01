Ледоход на реке Большой Авраль повредил пешеходный мост в посёлке Труженик в пригороде Димитровграда Ульяновской области
- Автор:
- andar4ik
- Дата публикации:
- 01:48
-
- 22
Ледоход на реке Большой Авраль кроме зрелища, принёс повреждение моста для пешеходов. Уровень воды превысил норму для паводка в этих местах на 1,5 метра. Теперь жильцам посёлка и их гостям придётся добираться до жилых домов в объезд, делая крюк в более чем 11 километров.
- 22
Ещё
78
09.04 00:02 | djswetkoff
53
11.04 21:05 | Leobr
115
09.02 00:11 | Vasily73reg
62
20.03 00:59 | Uwis
Комментарии (0)