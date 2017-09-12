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Белорецк замело снегом

Автор:
AntonShceparev
Дата публикации:
08:21
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Зима вернулась в Башкирию. Окрестности Белорецка засыпало снегом.

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