Белорецк замело снегом
- Автор:
- AntonShceparev
- Дата публикации:
- 08:21
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- 21
Зима вернулась в Башкирию. Окрестности Белорецка засыпало снегом.
- 21
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78
11.04 20:15 | Ljisan89
223
12.09.2017 13:31 | kupriyan007
Зима вернулась в Башкирию. Окрестности Белорецка засыпало снегом.
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