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Снежная погода пришла в Башкирию в День космонавтики

Автор:
kupriyan007
Дата публикации:
08:20
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Весенний снегопад в Белорецке.

  • 26
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