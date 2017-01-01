Подснежники распустились на юго-западе Москвы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 08:58
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Теплая погода пришла в столичный регион. И сразу в нескольких дворах на юго-западе столицы распустились подснежники. Их обнаружил местный мобильный репортёр и запечатлел вестников весны на видео. "Белоснежные цветки тянутся к солнцу. Но век их недолог. Поэтому стоит ими любоваться сейчас," - пишет автор этих кадров.
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