Весенняя распутица началась на дорогах в ХМАО

Автор: Reporter86Rus Дата публикации: 11:13

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205602

Ямы, наледь, рытвины и лужи - чего только нет на дорогах посёлка Луговой в Ханты-Мансийском автономном округе. А вот ровного асфальта действительно не хватает, жалуются местные жители. С наступлением тепла дорожная ситуация стала ещё хуже. Появились ещё грязь и подтопления, под которыми скрываются коварные неровности дороги. "Ни пройти ни проехать! Дороги в ужасном состоянии круглый год," - пишет мобильный репортёр, который показал состояние поселковых дорог на видео.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"Дороги в пгт. Луговой Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Это только малая часть дорог, по некоторым вообще ни пройти ни проехать! Дороги в ужасном состоянии. Круглый год".