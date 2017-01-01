s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весенняя распутица началась на дорогах в ХМАО

Весенняя распутица началась на дорогах в ХМАО

Автор:
Reporter86Rus
Дата публикации:
11:13
  • 29
  • 0

Ямы, наледь, рытвины и лужи - чего только нет на дорогах посёлка Луговой в Ханты-Мансийском автономном округе. А вот ровного асфальта действительно не хватает, жалуются местные жители. С наступлением тепла дорожная ситуация стала ещё хуже. Появились ещё грязь и подтопления, под которыми скрываются коварные неровности дороги. "Ни пройти ни проехать! Дороги в ужасном состоянии круглый год," - пишет мобильный репортёр, который показал состояние поселковых дорог на видео.

Вот, что пишет местный мобильный репортёр:

"Дороги в пгт. Луговой Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Это только малая часть дорог, по некоторым вообще ни пройти ни проехать! Дороги в ужасном состоянии. Круглый год".

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
12:06 | sashacelt
Глыбы льда застыли вдоль дороги в Томской области
35 0
11:06 | laschin.andrej
В Воронежской области ремонтируют мост через реку Дон
113 0
06.04 13:28 | Amazon
В Суровке дороги утопают в непролазной грязи
36 2
11:48 | Аноним
В Татарстане жители Совхоза имени Воровского утопают в непролазной грязи
116 0
22.03 13:56 | mreportertv
Снежная "лавина" сошла с крыши многоэтажки в Сургуте