Весенняя распутица началась на дорогах в ХМАО
Ямы, наледь, рытвины и лужи - чего только нет на дорогах посёлка Луговой в Ханты-Мансийском автономном округе. А вот ровного асфальта действительно не хватает, жалуются местные жители. С наступлением тепла дорожная ситуация стала ещё хуже. Появились ещё грязь и подтопления, под которыми скрываются коварные неровности дороги. "Ни пройти ни проехать! Дороги в ужасном состоянии круглый год," - пишет мобильный репортёр, который показал состояние поселковых дорог на видео.
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"Дороги в пгт. Луговой Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Это только малая часть дорог, по некоторым вообще ни пройти ни проехать! Дороги в ужасном состоянии. Круглый год".
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