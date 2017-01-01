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Солнечное, но прохладное утро в Москве

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
11:45
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В Москве с утра солнечно и без осадков. На улице прохладно. Дует небольшой ветер. Столбик термометра показывает +6℃.

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