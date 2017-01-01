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Глыбы льда застыли вдоль дороги в Томской области

Автор:
sashacelt
Дата публикации:
12:06
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Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это про коммунальщиков из Томской области. По словам местного мобильного репортёра, с приходом тепла они решили очистить проезжие части от снега. Но по каким-то причинам доделывать работы до конца не стали. Сегодня утром ударили морозы. И снег на обочинах дорог замёрз, превратившись в ледяную ограду вдоль всей проезжей части. Теперь проехать по этой дороге, не задев острые глыбы, может разве что только один автомобиль, как сообщает автор ролика.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Три дня назад началось активное таяние снега. Администрация решила, что пора почистить дороги. Но, как это у нас водится, быстро начали и быстро бросили. А сегодня похолодало и все замерзло. И теперь во всем поселке дороги вот такие: высокие твердые бровки по обеим сторонам дороги, а внутри глубокие со скользким дном лужи, которые просто так не обойти. Ширина дороги теперь только для проезда одной машины. До очистки дороги были лучше".

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