Глыбы льда застыли вдоль дороги в Томской области
- Автор:
- sashacelt
- Дата публикации:
- 12:06
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- 18
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Три дня назад началось активное таяние снега. Администрация решила, что пора почистить дороги. Но, как это у нас водится, быстро начали и быстро бросили. А сегодня похолодало и все замерзло. И теперь во всем поселке дороги вот такие: высокие твердые бровки по обеим сторонам дороги, а внутри глубокие со скользким дном лужи, которые просто так не обойти. Ширина дороги теперь только для проезда одной машины. До очистки дороги были лучше".
- 18
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