Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 апреля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:17
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В программу, показанную в эфире 12 апреля, вошли кадры о том, как торнадо образовался в Индонезии, кадры о том, как мотоцикл сгорел в ДТП на трассе в США, кадры о том, как человека ударило током на крыше поезда в Индии и кадры о том, как пожилого мужчину спасли из горной реки в Северной Осетии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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