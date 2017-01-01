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Сегодня после зимнего перерыва в Парке Горького открывается Народная обсерватория

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:56
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В день открытия нового сезона обсерватория будет работать бесплатно. Специально приглашенные астрономы проведут экскурсии, расскажут об устройстве телескопов и помогут рассмотреть солнечные пятна, звездные скопления, галактики и двойные звезды. Продолжит программу лекция о космосе от Московского физико-технического института и квест «В поисках звезд». Его участникам предстоит найти в Парке инопланетные символы и разгадать зашифрованные письма. Начало в 15:00.

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