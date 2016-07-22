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В Северной Осетии из бурной реки спасли пенсионера

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:13
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Постарались не только пожарные, но и простые местные жители. В Северной Осетии коллективными усилиями спасли пенсионера, который застрял на валуне посреди реки. Как сообщается, он собирал металл, забрёл в воду, а тут вдруг плановый сброс с местной гидроэлектростанции. В итоге, река превратилась из спокойной в бурную за считанные секунды. Одно неверное движение - и мог бы утонуть. Пришлось, во-первых, перебросить 75-летнему мужчине страховочную верёвку, чтобы на всякий случай обвязался. А, во-вторых, установить специальную лестницу. По ней и перебрался на сушу целым и невредимым.
Видео: Instagram / chp_vladikavkaz
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