Пожарные учения прошли в ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 14:05

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Командно-штабные учения по ликвидации последствий пожара прошли в ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы. 1390 человек за 7 минут были эвакуированы из здания. На место прибыли 11 единиц пожарной техники. Очаг возгорания был обнаружен в кинотеатре. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. В результате учений, два человека пострадали. Их госпитализировали в ближайшую городскую больницу.