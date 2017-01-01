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Пожарные учения прошли в ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
14:05
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Командно-штабные учения по ликвидации последствий пожара прошли в ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы. 1390 человек за 7 минут были эвакуированы из здания. На место прибыли 11 единиц пожарной техники. Очаг возгорания был обнаружен в кинотеатре. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. В результате учений, два человека пострадали. Их госпитализировали в ближайшую городскую больницу.

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