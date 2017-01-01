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В ТРЦ "Мозаика" на юго-востоке Москвы прошли учения оперативных служб

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:16
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12 апреля 2018 года в ТРЦ «Мозаика» состоялись командно-штабные учения по действиям сил и средств по ликвидации последствий пожара в ТЦ «Мозаика». Гостями мероприятия выступили – органы исполнительной власти, сотрудники Прокуратуры, Роспотребнадзора, МВД, руководители организаций и других мест с массовым пребыванием людей. В целях отработки взаимодействия всех подразделений Московской городской территориальной подсистемы РСЧС были отработаны вопросы реагирования органов власти, окружных и объектовых сил и средств, планирование и организация проведения аварийно-спасательных работ, организация взаимодействия при тушении пожара на объекте с массовым пребыванием людей. По легенде учений, в одном из помещений произошло возгорание. После сообщения на пульт "101" о случившемся, силами администрации была организвана эвакуация посетителей и персонала из всех помещений торгово-развлекательного центра. Всего было эвакуировано около полутора тысяч человек. Для проведения учений было задействовано 11 единиц пожарно-спасательной техники. По окончании учений, ТРЦ "Мозаика" продолжил работу в штатном режиме.

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