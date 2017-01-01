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Фонтан на Манежной площади запустили в тестовом режиме

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:19
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На Манежной площади включили фонтан,горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются на фоне него.

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