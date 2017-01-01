Фонтан на Манежной площади запустили в тестовом режиме
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 14:19
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- 5
На Манежной площади включили фонтан,горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются на фоне него.
- 5
На Манежной площади включили фонтан,горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются на фоне него.
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