Красную площадь закрыли для прогулок горожан и гостей столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 14:29
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- 1
Красную площадь закрыли для посещения горожанам и гостям столицы.
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15.03 04:11 | Sargo
Красную площадь закрыли для посещения горожанам и гостям столицы.
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