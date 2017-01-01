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Столичные энергетики приводят в порядок инфраструкуру после зимы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:37
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12 апреля в рамках месячника по благоустройству столицы энергетики МОЭСК начали приводить в порядок энергообъекты Москвы. Энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы с помощью автовышки вымыли фасад подстанции 110 кВ «Никитская» и обновили на ней масштабное граффити. Эта подстанция, расположенная в центре Москвы в Большом Кисловском переулке. В 2016 году на ее фасаде появилось монументальное граффити известных стрит-артистов Павла Мо и Паши Каса. Произведение уличных художников гармонично вписалось в городской пейзаж и территория возле подстанции стала излюбленным местом для фото- и видеосъемок москвичей и гостей столицы, поэтому энергетики с особым вниманием следят за ее состоянием.

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