Столичные энергетики приводят в порядок инфраструкуру после зимы

Автор: denis947 Дата публикации: 14:37

20

20 0

12 апреля в рамках месячника по благоустройству столицы энергетики МОЭСК начали приводить в порядок энергообъекты Москвы. Энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы с помощью автовышки вымыли фасад подстанции 110 кВ «Никитская» и обновили на ней масштабное граффити. Эта подстанция, расположенная в центре Москвы в Большом Кисловском переулке. В 2016 году на ее фасаде появилось монументальное граффити известных стрит-артистов Павла Мо и Паши Каса. Произведение уличных художников гармонично вписалось в городской пейзаж и территория возле подстанции стала излюбленным местом для фото- и видеосъемок москвичей и гостей столицы, поэтому энергетики с особым вниманием следят за ее состоянием.