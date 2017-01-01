Автомобильное граффитти создают на Новом Арбате
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:41
-
- 21
Рекламное граффити с автомобильной тематикой создают на жилом дома на Новом Арбате.
- 21
Рекламное граффити с автомобильной тематикой создают на жилом дома на Новом Арбате.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)