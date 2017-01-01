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Отдых горожан на фестивальной площадке "Пасхальный дар" на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:45
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Детский городок на Новом Арбате пользуется популярностью- дети охотно играют среди кроликов и птичек.

  • 23
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