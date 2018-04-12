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Птицы оживляют своим пением и присутствием городские парки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:47
  • 24
  • 1

Птицы продолжают слетаться в столицу своим весенним пением они создают приятную атмосферу, а их присутствие оживляет парки и городские сады.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    18:14
    По ВМ в шпигеле в 17:35-17:40, 12.4.18
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