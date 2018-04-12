Птицы оживляют своим пением и присутствием городские парки

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:47

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Птицы продолжают слетаться в столицу своим весенним пением они создают приятную атмосферу, а их присутствие оживляет парки и городские сады.