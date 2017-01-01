Чистка чаши фонтана у Большого театра

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:54

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У Большого театра работник "Гормоста" отмывает от пыли и грязи чашу фонтана. Уже совсем скоро в столице откроется сезон фонтанов.