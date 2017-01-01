Чистка чаши фонтана у Большого театра
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:54
-
- 16
У Большого театра работник "Гормоста" отмывает от пыли и грязи чашу фонтана. Уже совсем скоро в столице откроется сезон фонтанов.
- 16
У Большого театра работник "Гормоста" отмывает от пыли и грязи чашу фонтана. Уже совсем скоро в столице откроется сезон фонтанов.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)