На Ярцевской улице в Москве сгорел фургон

Автор: leonidpro Дата публикации: 20:21

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Около 6 часов вечера на Ярцевской улице у дома № 21 произошло возгорание грузового автомобиля около здания кинотеатра "Брест" (здание на ремонте), огонь с автомобиля перекинулся на хозяйственные постройки. Прибывшие на место пожарные быстро сбили огонь с автомобиля. Что бы потушить пожар в постройке пришлось вскрывать её при помощи спец. инструмента. Вскоре на помощь прибыл еще один экипаж пожарной охраны.