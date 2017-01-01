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Таяние снега в столичном регионе за 10 дней апреля запечатлено на записи камеры наблюдения

Автор:
leonidpro
Дата публикации:
21:05
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За первые 10 дней апреля в Москве практически полностью сошел снежный покров.

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