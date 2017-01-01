Дорожный "пылесос" в Яросавле выбрасывал в воздух всю собранную грязь

Автор: Mikhail Belozerov Дата публикации: 21:05

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В Ярославле вакуумный дорожный пылесос выполнял "пыльную уборку" улиц. Все, что собиралось с обочины дороги вылетало обратно вверх в воздух.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205644

Вот, что пишет наш мобильный репортер: "Возвращаюсь домой после работы, въезжая на улицу Дачная вижу, что на горизонте в небо бьет стол дыма. Думаю: "кто-то горит". Мысленно готовлюсь достать огнетушитель и бежать помогать бедолаге, как вдруг... подъехав поближе понимаю, что это не дым, а пыль. Машина пылесос собирает пыль с дороги и через фильтр (скорее всего пробитый) выбрасывает все высоко в небо. Соседним зданиям и деревьям не позавидуешь, окна будут вынуждены мыть все, мимо кого проедет этот "борец за чистоту". Проезжая мимо сигнал водителю уборочной машины я подал, но он его проигнорировал и продолжил дальше свое "грязное" дело."