s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дорожный "пылесос" в Яросавле выбрасывал в воздух всю собранную грязь

Дорожный "пылесос" в Яросавле выбрасывал в воздух всю собранную грязь

Автор:
Mikhail Belozerov
Дата публикации:
21:05
  • 19
  • 0

В Ярославле вакуумный дорожный пылесос выполнял "пыльную уборку" улиц. Все, что собиралось с обочины дороги вылетало обратно вверх в воздух.

Вот, что пишет наш мобильный репортер: "Возвращаюсь домой после работы, въезжая на улицу Дачная вижу, что на горизонте в небо бьет стол дыма. Думаю: "кто-то горит". Мысленно готовлюсь достать огнетушитель и бежать помогать бедолаге, как вдруг... подъехав поближе понимаю, что это не дым, а пыль. Машина пылесос собирает пыль с дороги и через фильтр (скорее всего пробитый) выбрасывает все высоко в небо. Соседним зданиям и деревьям не позавидуешь, окна будут вынуждены мыть все, мимо кого проедет этот "борец за чистоту". Проезжая мимо сигнал водителю уборочной машины я подал, но он его проигнорировал и продолжил дальше свое "грязное" дело."
  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

91 0
19.03 20:24 | frion174
В Челябинске ветер обрушил на авто ворота
49 2
11:48 | Аноним
В Татарстане жители Совхоза имени Воровского утопают в непролазной грязи
68 1
10.04 19:23 | Дмитрий
Трактор поднял над улицей в Коврове всю грязь и пыль
50 0
10.04 14:57 | mreportertv
В Ярославле спасали плывущих на льдине детей
53 2
04.04 20:52 | Uwis
Улицу Кузнецкий мост сегодня отмыли вручную с шампунем от накопившейся за зиму грязи