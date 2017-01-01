s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Река Гжелка в Подмосковье вышла из берегов

Река Гжелка в Подмосковье вышла из берегов

Автор:
garik
Дата публикации:
21:05
  • 20
  • 0

В Раменском районе Московской области речка Гжелка поднялась до предела. Вода вышла из берегов и подтопила пойму.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

104 1
20:33 | Разведчик
Автобус с детьми попал в ДТП в Московской области, есть пострадавшие
36 0
20:25 | Maksim_B
В Ногинске подтопило дачные участки
32 0
17:20 | djswetkoff
Некачественный ремонт тротуаров и водоотводов в городе Беломорск Республики Карелия
251 0
11.04 11:36 | Cabok
Река Дойбица вышла из берегов и затопила посёлок в Московской области
110 0
01:48 | andar4ik
Ледоход на реке Большой Авраль повредил пешеходный мост в посёлке Труженик Ульяновской области