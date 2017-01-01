Река Гжелка в Подмосковье вышла из берегов
- Автор:
- garik
- Дата публикации:
- 21:05
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- 20
В Раменском районе Московской области речка Гжелка поднялась до предела. Вода вышла из берегов и подтопила пойму.
- 20
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32
17:20 | djswetkoff
В Раменском районе Московской области речка Гжелка поднялась до предела. Вода вышла из берегов и подтопила пойму.
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