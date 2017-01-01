Автобус с детьми попал в ДТП в Московской области, есть пострадавшие

Автор: Разведчик Дата публикации: 20:33

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В Пушкинском районе Московской области автобус со школьниками попал в серьезное ДТП. На трассе А107 в районе населенного пункта Царево автобус, в котором находились более 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ". В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Более шести детей пострадали и были срочно госпитализированы в больницы, водитель легкового автомобиля погиб на месте.