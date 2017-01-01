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Автобус с детьми попал в ДТП в Московской области, есть пострадавшие

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:33
  • 104
  • 1

В Пушкинском районе Московской области автобус со школьниками попал в серьезное ДТП. На трассе А107 в районе населенного пункта Царево автобус, в котором находились более 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ". В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Более шести детей пострадали и были срочно госпитализированы в больницы, водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    20:54
    АГН в 20:53: http://www.mskagency.ru/materials/2771118
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