Женщина и её дочь-инвалид погибли при пожаре в посёлке Михнево Ступинского района Подмосковья

Автор: StuPPvir Дата публикации: 12.04 22:26

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205649

Пожар с трагическим исходом произошел в поселке Михнево Ступинского района в ночь на 12 апреля 2018 года. В 00:10 загорелся дом на улице Заводской переулок. На момент прибытия двух пожарных подразделений ПСП-269-ПСЧ Мособлпожспас "Михнево" в 00:18 дом горел внутри по всей площади, кровля частично обрушилась. Существовала угроза возгорания соседнего дома. На помощь михневским пожарным также прибыло подразделение ПСП-281-ПСЧ Мособлпожспас "Ситне-Щелканово", Скорая Помощь. Трое сотрудников ПСЧ № 269 в снаряжении ГЗДС проникли в горящий дом, из которого вынесли девушку 1996 года рождения с признаками жизни. Пострадавшая была передана в руки сотрудников Скорой Помощи.Вернувшись в горящий дом, пожарные обнаружили погибшую мать девушки - 1963 года рождения. Спасенная из огня девушка страдала детским церебральным параличом, поэтому не имела возможности самостоятельно выбраться из горящего здания. К сожалению по дороге в больницу, не приходя в сознание, она скончалась в машине Скорой Помощи. По информации Следственного Комитета, по предварительным данным эксперта, причина возгорания – замыкание электропроводки, которая не выдержала напряжения в результате использования отопительных приборов кустарного производства.