Женщина и её дочь-инвалид погибли при пожаре в посёлке Михнево Ступинского района Подмосковья
- Автор:
- StuPPvir
- Дата публикации:
- 12.04 22:26
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- 33
Вернувшись в горящий дом, пожарные обнаружили погибшую мать девушки - 1963 года рождения. Спасенная из огня девушка страдала детским церебральным параличом, поэтому не имела возможности самостоятельно выбраться из горящего здания. К сожалению по дороге в больницу, не приходя в сознание, она скончалась в машине Скорой Помощи. По информации Следственного Комитета, по предварительным данным эксперта, причина возгорания – замыкание электропроводки, которая не выдержала напряжения в результате использования отопительных приборов кустарного производства.
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