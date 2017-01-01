Школьники перелезают через забор, чтобы попасть на урок в Комсомольске-на-Амуре

Автор: betty03 Дата публикации: 09:36

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205654

Школьники перелезают через забор, чтобы попасть на урок в Комсомольске-на-Амуре. Таким образом подростки, по словам мобильного репортёра, срезают путь до школы. Дело в том, что калитки, которые ведут в школьный двор, расположены на противоположной стороне. И дети не хотят идти в обход, по лужам и грязи, предпочитая добираться до учебного заведения напрямую, через забор. Родители школьников, как сообщает автор ролика, не раз просили директора сделать дополнительную калитку с этой стороны, чтобы дети не рисковали своим здоровьем. Но пока их просьба осталась без внимания.Вот, что пишет мобильный репортёр:"У нас в городе Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае, ученики школы №31 перелезают через забор, чтобы попасть в школу на уроки. Школа имеет только 3 калитки, две из которых открыты и расположены все в одном секторе. Третья под замком. Калитки располагаются таким образом, что жители с одной стороны могут свободно попасть в школу, а с другой - должны или перелезать через забор, или обходить сотни метров. Директору школы неоднократно поступали жалобы по этому поводу, но это всё по сей день осталось без внимания. Выходит, что у детей появляется дополнительная физическая нагрузка.Дети, чтобы дойти до открытых калиток, вынуждены обходить по грязи и лужам. Если нет - то лезть через забор. В других школах нашего города есть 4 и более калиток".