s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Школьники перелезают через забор, чтобы попасть на урок в Комсомольске-на-Амуре

Школьники перелезают через забор, чтобы попасть на урок в Комсомольске-на-Амуре

Автор:
betty03
Дата публикации:
09:36
  • 39
  • 0

Школьники перелезают через забор, чтобы попасть на урок в Комсомольске-на-Амуре. Таким образом подростки, по словам мобильного репортёра, срезают путь до школы. Дело в том, что калитки, которые ведут в школьный двор, расположены на противоположной стороне. И дети не хотят идти в обход, по лужам и грязи, предпочитая добираться до учебного заведения напрямую, через забор. Родители школьников, как сообщает автор ролика, не раз просили директора сделать дополнительную калитку с этой стороны, чтобы дети не рисковали своим здоровьем. Но пока их просьба осталась без внимания.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"У нас в городе Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае, ученики школы №31 перелезают через забор, чтобы попасть в школу на уроки. Школа имеет только 3 калитки, две из которых открыты и расположены все в одном секторе. Третья под замком. Калитки располагаются таким образом, что жители с одной стороны могут свободно попасть в школу, а с другой - должны или перелезать через забор, или обходить сотни метров. Директору школы неоднократно поступали жалобы по этому поводу, но это всё по сей день осталось без внимания. Выходит, что у детей появляется дополнительная физическая нагрузка.Дети, чтобы дойти до открытых калиток, вынуждены обходить по грязи и лужам. Если нет - то лезть через забор. В других школах нашего города есть 4 и более калиток".

  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
14:05 | Егор Лысиков
В Иланском возле железнодорожного вокзала растут горы мусора
51 0
10.04 14:57 | mreportertv
В Ярославле спасали плывущих на льдине детей
15 0
13:24 | ViruS86
В Пыть-Яхе выпал апрельский снег
31 0
11.04 18:20 | Аноним
В посёлке Мичуринский дорога к школе полностью отсутствует
105 0
07.04 22:20 | betty03
После строительства спортивного комплекса в городе Комсомольске-на-Амуре, окружающая территория утопает в горах мусора