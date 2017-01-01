Школьники перелезают через забор, чтобы попасть на урок в Комсомольске-на-Амуре
- Автор:
- betty03
- Дата публикации:
- 09:36
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- 39
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"У нас в городе Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае, ученики школы №31 перелезают через забор, чтобы попасть в школу на уроки. Школа имеет только 3 калитки, две из которых открыты и расположены все в одном секторе. Третья под замком. Калитки располагаются таким образом, что жители с одной стороны могут свободно попасть в школу, а с другой - должны или перелезать через забор, или обходить сотни метров. Директору школы неоднократно поступали жалобы по этому поводу, но это всё по сей день осталось без внимания. Выходит, что у детей появляется дополнительная физическая нагрузка.Дети, чтобы дойти до открытых калиток, вынуждены обходить по грязи и лужам. Если нет - то лезть через забор. В других школах нашего города есть 4 и более калиток".
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