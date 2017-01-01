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В Старом Осколе дорога покрылась ямами и трещинами

Автор:
berezyuk_v
Дата публикации:
09:55
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Дорога нуждается в капитальном ремонте. В этом уверен мобильный репортёр из Старого Оскола, который прислал эти кадры. Проезжая часть на проспекте Губкина сплошь покрыта выбоинами и трещинами. Автомобилисты, по словам местного жителя, даже объезжают этот участок дороги по обочине, чтобы не повредить подвески своих машин. Капитально дорогу не ремонтировали уже 10 лет. Я ежегодных ямочных ремонтов, по мнению автора ролика, уже недостаточно.

Вот, что пишет местный мобильный репортёр:

"Данный участок дороги, протяженностью в 5 километров, за последние 10 лет не ремонтировался капитально ни разу. Были только ямочные ремонты раз в год. Каждый день автомобили выходят из строя. Ямы приходится объезжать по обочине, так как по своей полосе не возможно ехать, нет живого места".

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