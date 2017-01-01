В Старом Осколе дорога покрылась ямами и трещинами
- Автор:
- berezyuk_v
- Дата публикации:
- 09:55
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- 4
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"Данный участок дороги, протяженностью в 5 километров, за последние 10 лет не ремонтировался капитально ни разу. Были только ямочные ремонты раз в год. Каждый день автомобили выходят из строя. Ямы приходится объезжать по обочине, так как по своей полосе не возможно ехать, нет живого места".
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