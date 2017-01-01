В Старом Осколе дорога покрылась ямами и трещинами

4

4 0

4

4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205655

Дорога нуждается в капитальном ремонте. В этом уверен мобильный репортёр из Старого Оскола, который прислал эти кадры. Проезжая часть на проспекте Губкина сплошь покрыта выбоинами и трещинами. Автомобилисты, по словам местного жителя, даже объезжают этот участок дороги по обочине, чтобы не повредить подвески своих машин. Капитально дорогу не ремонтировали уже 10 лет. Я ежегодных ямочных ремонтов, по мнению автора ролика, уже недостаточно.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"Данный участок дороги, протяженностью в 5 километров, за последние 10 лет не ремонтировался капитально ни разу. Были только ямочные ремонты раз в год. Каждый день автомобили выходят из строя. Ямы приходится объезжать по обочине, так как по своей полосе не возможно ехать, нет живого места".