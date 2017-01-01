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Автомобиль вылетел в кювет на трассе в ХМАО

Автор:
Reporter86Rus
Дата публикации:
08:55
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На трассе "Екатеринбург - Урай" в ХМАО произошло серьёзное ДТП. В пятницу утром водитель кроссовера пытался разъехаться с грузовиком. Колесо наехало на заснеженную плиту. И машину отбросило за пределы проезжей части. Автомобиль повалил несколько деревьев и вылетел в кювет. По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. Последствия аварии запечатлел на видео проезжавший мимо мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Трасса Екатеринбург-Урай. У водителя кроссовера при разъезде с длинномером, на дороге "трехплитке", закусило колесо об заснеженную плиту, в результате чего первого выбросило в кювет! По словам водителя кроссовера, он до последнего пытался вытащить авто на дорогу, но итог вы видите сами! К счастью никто не пострадал".
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