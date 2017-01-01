Автомобиль вылетел в кювет на трассе в ХМАО
- Автор:
- Reporter86Rus
- Дата публикации:
- 08:55
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- 30
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Трасса Екатеринбург-Урай. У водителя кроссовера при разъезде с длинномером, на дороге "трехплитке", закусило колесо об заснеженную плиту, в результате чего первого выбросило в кювет! По словам водителя кроссовера, он до последнего пытался вытащить авто на дорогу, но итог вы видите сами! К счастью никто не пострадал".
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