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В Иланском возле железнодорожного вокзала растут горы мусора

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
14:05
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Горы мусора обнаружил мобильный репортёр практически в самом центре города Иланский. По словам автора ролика, самые разные бытовые отходы валяются вдоль виадука, который ведёт к железнодорожному вокзалу. Запах, как рассказывает местный житель, стоит кругом соответствующий.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Возле вокзала города Иланский - самого сердца города - точнее, возле виадука, ведущего к вокзалу, творится самый настоящий экологический ад. Подойдёшь к этому месту поближе - впору надевать противогаз. Загрязнено тут всё: вода, почва, воздух. Валяется самый разный мусор - от коробок и бутылок до пустых баллонов из-под дезодорантов, которые при нагреве от солнца, если их срочно не убрать, могут взорваться в любую минуту. Мусор валяется даже на железнодорожных путях. Ау, городские власти, где вы? Собственники вокзала, к вам этот же самый вопрос. Очищайте это всё немедленно! Иначе запах дойдёт и до центра города!".



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