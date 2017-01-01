В Иланском возле железнодорожного вокзала растут горы мусора
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 14:05
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- 9
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Возле вокзала города Иланский - самого сердца города - точнее, возле виадука, ведущего к вокзалу, творится самый настоящий экологический ад. Подойдёшь к этому месту поближе - впору надевать противогаз. Загрязнено тут всё: вода, почва, воздух. Валяется самый разный мусор - от коробок и бутылок до пустых баллонов из-под дезодорантов, которые при нагреве от солнца, если их срочно не убрать, могут взорваться в любую минуту. Мусор валяется даже на железнодорожных путях. Ау, городские власти, где вы? Собственники вокзала, к вам этот же самый вопрос. Очищайте это всё немедленно! Иначе запах дойдёт и до центра города!".
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