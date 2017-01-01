В Иланском возле железнодорожного вокзала растут горы мусора

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 14:05

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205658

Горы мусора обнаружил мобильный репортёр практически в самом центре города Иланский. По словам автора ролика, самые разные бытовые отходы валяются вдоль виадука, который ведёт к железнодорожному вокзалу. Запах, как рассказывает местный житель, стоит кругом соответствующий.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Возле вокзала города Иланский - самого сердца города - точнее, возле виадука, ведущего к вокзалу, творится самый настоящий экологический ад. Подойдёшь к этому месту поближе - впору надевать противогаз. Загрязнено тут всё: вода, почва, воздух. Валяется самый разный мусор - от коробок и бутылок до пустых баллонов из-под дезодорантов, которые при нагреве от солнца, если их срочно не убрать, могут взорваться в любую минуту. Мусор валяется даже на железнодорожных путях. Ау, городские власти, где вы? Собственники вокзала, к вам этот же самый вопрос. Очищайте это всё немедленно! Иначе запах дойдёт и до центра города!".