Дороги в городе Иланский покрыты выбоинами

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 14:55

26

26 0

Мобильный репортёр из города Иланский, что в Красноярском крае, провёл народную инспекцию городских дорог. На этих кадрах - улица Школьная. По словам автора ролика, на этой улице состояние дороги получше, чем, например, на улице Ленина. Ямы, выбоины - как всегда. А вот в дорога на пересечение улиц Садовой и Школьной, как отмечает мобильный репортёр, находится в ужасном состоянии, разметки пешеходного перехода нет.