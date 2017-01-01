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Дороги в городе Иланский покрыты выбоинами

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
14:55
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Мобильный репортёр из города Иланский, что в Красноярском крае, провёл народную инспекцию городских дорог. На этих кадрах - улица Школьная. По словам автора ролика, на этой улице состояние дороги получше, чем, например, на улице Ленина. Ямы, выбоины - как всегда. А вот в дорога на пересечение улиц Садовой и Школьной, как отмечает мобильный репортёр, находится в ужасном состоянии, разметки пешеходного перехода нет.

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