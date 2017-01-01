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В Иланском мост через озеро Восточное находится в плачевном состоянии

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
15:28
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Жители Иланского жалуются на состояние дорожного полотна на мосту через озеро Восточное. По словам автора ролика, "это - ад, а не дорога".

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"То, что я увидел на мосту через озеро Восточное в Старой Илани (где я и живу), язык не поворачивается назвать дорогой. Всё засыпано гравием, кирпичами, мусором. Это ад, а не дорога. Когда еду на автобусе к себе домой и спишь, и вдруг автобус начинает прыгать по кочкам, сразу узнаешь этот мост. По словам местных жителей, моих знакомых, эту дорогу по документам сделали ещё в августе 2013 года. 16 декабря 2017 года я написал, в том числе по этому поводу, в Администрацию Губернатора Красноярского края. На что получил ответ в январе 2018 года - состояние дороги удовлетворительное, ремонт планируется на 2019 год. То есть, мы это должны год терпеть? Ремонтируйте немедленно, городская администрация!".

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