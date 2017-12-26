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Прошлогодняя трава загорелась в подмосковном Чехове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:43
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Эти кадры из Московской области. Вот такую картину наблюдали из своих окон жители Чехова. Там загорелась прошлогодняя трава. По словам местных жителей, из-за ветра огонь в считанные минуты охватил огромную площадь. Даль скрывалась за плотной стеной густого серого дыма. А в близлежащих домах стоял запах гари.
Видео: Instagram / lena_almera

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