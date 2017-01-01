"Дорога жизни" доживает последние дни в Кондинском районе ХМАО
- Автор:
- Reporter86Rus
- Дата публикации:
- 14:56
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Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Временная зимняя дорога "Междуреченский - Луговой" в ХМАО доживает последние дни. В регион пришла весна, и эту трассу вскоре официально закроют: она уже начинает портиться. По этой причине, в самый труднодоступный район региона - посёлок Луговой и деревню Шугур - в экстренном режиме завозят продукты и предметы первой необходимости. Ориентировочно до начала мая, когда начнет свою навигацию "СеверРечФлот", эти два поселка окажутся отрезанными от большой земли".
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