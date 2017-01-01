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"Дорога жизни" доживает последние дни в Кондинском районе ХМАО

Автор:
Reporter86Rus
Дата публикации:
14:56
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Два населённых пункта в ХМАО скоро окажутся отрезанными от большой земли. Это случится из-за того, что временная зимняя дорога с наступлением тепла превращается в грязевое месиво. Как видно на кадрах, автомобили уже пробираются по этой дороге с большим трудом. По словам автора ролика, в посёлок Луговой и деревню Шугур уже экстренно завозят всё жизненно-необходимое. Ведь связь с большой землёй возобновится только в начале мая - вместе с открытием навигации "СеверРечФлота".

Вот, что сообщает мобильный репортёр:

"Временная зимняя дорога "Междуреченский - Луговой" в ХМАО доживает последние дни. В регион пришла весна, и эту трассу вскоре официально закроют: она уже начинает портиться. По этой причине, в самый труднодоступный район региона - посёлок Луговой и деревню Шугур - в экстренном режиме завозят продукты и предметы первой необходимости. Ориентировочно до начала мая, когда начнет свою навигацию "СеверРечФлот", эти два поселка окажутся отрезанными от большой земли".

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