Барак сгорел в городе Ступино
- Автор:
- StuPPvir
- Дата публикации:
- 16:14
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Очередной барак загорелся в городе Ступино на улице Банный переулок. Дом расселён и предназначен под снос. Сигнал о пожаре поступил в местным огнеборцам в 10:35. На месте работали 3 пожарных автоцистерны от Ступинского МПСГ и Ступинского ТУ "Мособлпожспас" и 1 автолестница. Пострадавших не было. Примечательно что сгоревший дом уже горел ранее. Напомним, что пожары в расселенных домах барачного типа в Ступино были и ранее: https://www.mreporter.ru/reports/155764 - https://www.mreporter.ru/reports/156102 - https://www.mreporter.ru/reports/171343
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