Барак сгорел в городе Ступино

Автор: StuPPvir Дата публикации: 16:14

23

23 0

Очередной барак загорелся в городе Ступино на улице Банный переулок. Дом расселён и предназначен под снос. Сигнал о пожаре поступил в местным огнеборцам в 10:35. На месте работали 3 пожарных автоцистерны от Ступинского МПСГ и Ступинского ТУ "Мособлпожспас" и 1 автолестница. Пострадавших не было. Примечательно что сгоревший дом уже горел ранее. Напомним, что пожары в расселенных домах барачного типа в Ступино были и ранее: https://www.mreporter.ru/reports/155764 - https://www.mreporter.ru/reports/156102 - https://www.mreporter.ru/reports/171343