s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Барак сгорел в городе Ступино

Барак сгорел в городе Ступино

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
16:14
  • 23
  • 0

Очередной барак загорелся в городе Ступино на улице Банный переулок. Дом расселён и предназначен под снос. Сигнал о пожаре поступил в местным огнеборцам в 10:35. На месте работали 3 пожарных автоцистерны от Ступинского МПСГ и Ступинского ТУ "Мособлпожспас" и 1 автолестница. Пострадавших не было. Примечательно что сгоревший дом уже горел ранее. Напомним, что пожары в расселенных домах барачного типа в Ступино были и ранее: https://www.mreporter.ru/reports/155764 - https://www.mreporter.ru/reports/156102 - https://www.mreporter.ru/reports/171343

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 0
13:43 | mreportertv
Прошлогодняя трава загорелась в подмосковном Чехове
64 0
28.03 23:38 | StuPPvir
В подмосковном Ступино дыру в автобусной остановке закрыли дорожными знаками
96 0
12.03 15:19 | anromst
Жители Ижевска жалуются на состояние местных "трущоб"