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Утром на станции метро «Римская» пассажир упал на рельсы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
18:56
  • 23
  • 1

Утром 13 апреля на рельсы станции «Римская» Московского метро упал пассажир. Как стало известно, мужчине в метро стало плохо, он потерял сознание и упал на рельсы прибывающего поезда. Сотрудник ОМОНа столичной Росгвардии спас пассажира, подняв его на платформу. От сильного удара пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, его госпитализировали в ближайшую больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    20:45
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 20:45 13.04.18
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