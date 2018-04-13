Утром на станции метро «Римская» пассажир упал на рельсы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:56

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Утром 13 апреля на рельсы станции «Римская» Московского метро упал пассажир. Как стало известно, мужчине в метро стало плохо, он потерял сознание и упал на рельсы прибывающего поезда. Сотрудник ОМОНа столичной Росгвардии спас пассажира, подняв его на платформу. От сильного удара пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, его госпитализировали в ближайшую больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.