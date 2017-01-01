Расписание электропоездов Курского направления изменится 14, 15, 21 и 22 апреля

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:58

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14 и 15, а также 21 и 22 апреля 2018 года меняется расписание движение электропоездов Курского направления. В связи с технологическим "окном" в вечернее время, несколько электричек будут проезжать платформы "Москворечье", "Царицыно" и "Покровская" без остановки. Пассажирам стоит заблаговременно ознакомиться с расписанием, т.к. из-за ремонта будут отменены около 18 электропоездов.