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Расписание электропоездов Курского направления изменится 14, 15, 21 и 22 апреля

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
18:58
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14 и 15, а также 21 и 22 апреля 2018 года меняется расписание движение электропоездов Курского направления. В связи с технологическим "окном" в вечернее время, несколько электричек будут проезжать платформы "Москворечье", "Царицыно" и "Покровская" без остановки. Пассажирам стоит заблаговременно ознакомиться с расписанием, т.к. из-за ремонта будут отменены около 18 электропоездов.

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