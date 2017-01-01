Ход работ по возведению канатной дороги на Воробьевых горах
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:58
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- 25
На Воробьевых горах продолжают возводить посадочные станции для канатной дороги. На склоне уже можно увидеть фрагмент станции.
- 25
На Воробьевых горах продолжают возводить посадочные станции для канатной дороги. На склоне уже можно увидеть фрагмент станции.
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