Ход работ по возведению канатной дороги на Воробьевых горах

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:58

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На Воробьевых горах продолжают возводить посадочные станции для канатной дороги. На склоне уже можно увидеть фрагмент станции.