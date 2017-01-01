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Ход работ по возведению канатной дороги на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:58
  • 25
  • 1

На Воробьевых горах продолжают возводить посадочные станции для канатной дороги. На склоне уже можно увидеть фрагмент станции.

  • 25
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    19:35
    http://www.mskagency.ru/materials/2771478
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