На городских деревьях появились сережки
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:50
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- 23
Осина, тополь, береза- деревья под лучами солнца "Одели" сережки. Уже совсем скоро появиться первая долгожданная листва.
- 23
Осина, тополь, береза- деревья под лучами солнца "Одели" сережки. Уже совсем скоро появиться первая долгожданная листва.
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