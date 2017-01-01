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На городских деревьях появились сережки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:50
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Осина, тополь, береза- деревья под лучами солнца "Одели" сережки. Уже совсем скоро появиться первая долгожданная листва.

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